Ростех безвозмездно поставил корректоры давления в дом престарелых

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех безвозмездно направил партию корректоров артериального давления в Каменский геронтологический центр Орловской области. Данное устройство должно обеспечить дополнительную защиту от коронавируса пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимся в группе повышенного риска.

«Пожилой возраст и наличие сердечно-сосудистых заболеваний являются дополнительными факторами риска в условиях пандемии COVID-19. Отметим, что разработки Ростеха – это не только корректоры давления, но и другое оборудование для кардиологии, а также санитайзеры, обеззараживатели воздуха, аппараты ИВЛ, реанимационная техника – сегодня помогают бороться с коронавирусом по всей стране. Мы откликнулись на обращение региона, так как понимаем, что наша техника может оказать реальную помощь учреждениям, которые особенно нуждаются сейчас в поддержке», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как сообщается, корректор АВР-051 зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Прибор обеспечивает нормализацию артериального давления, мобилизует защитные силы организма, а также снижает негативные последствия стресса.

Устройство напоминает электронные часы или фитнес-браслет, носится на запястье и за счет встроенных электродов воздействует на биологически активные зоны, корректируя тонус сосудов и нормализуя давление.

«Использование корректора артериального давления АВР-051 позволяет держать под контролем как эссенциальную, так и вторичную гипертензию, помогает снизить фармакологическую нагрузку и лишнее возбуждение симпатической нервной системы. Благодаря наличию двух специальных программ прибор подходит и для гипертоников, и для гипотоников», – подчеркнул заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Мэр Орла Василий Новиков в свою очередь особо отметил, что в сложившейся ситуации состояние здоровья постояльцев учреждений социального обслуживания вызывает особое беспокойство.

«Обеспечить себя сами теми решениями, которые способны предотвратить развитие или осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, они не в силах. На нашу просьбу о безвозмездной помощи откликнулся холдинг «Швабе», который направил партию корректоров артериального давления для личного пользования пожилым людям, проживающим в одном из местных геронтологических центров», – подчеркнул Василий Новиков.

Корректор давления АВР-051 является результатом долгих научных изысканий компании «Инферум». На российском рынке изделие представляет компания «Швабе – Москва», в составе холдинга отвечающая за поставки и сервисное обслуживание гражданской продукции.

