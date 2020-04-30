Россиянам предложили субсидии на ипотеку

Компания Донстрой объявляет старт программы субсидирования ипотеки: в первый год с момента покупки квартиры ставка для клиентов компании составит символические 0,1-0,5%. Программа реализуется в партнерстве с Банком ВТБ.



Размер субсидированной ставки зависит от ипотечной программы, выбранной клиентом. Так, если покупатель приобретает квартиру по партнерской программе ВТБ (ставка для клиентов Донстрой составляет 8,1%), компания субсидирует ставку до 0,1%. Чтобы купить квартиру от Донстрой по данной программе, первоначальный взнос должен составлять от 25% стоимости квартиры.



Если покупатель решает воспользоваться программой «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,5%, компания субсидирует ставку до 0,5%. Первоначальный взнос по этой программе составляет от 20% стоимости квартиры, срок кредитования – до 20 лет, максимальная сумма кредита – 8 млн рублей.



В период действия в стране режима самоизоляции, Донстрой предлагает совершить покупку квартиры удобным и безопасным способом – с помощью онлайн-сервисов. Компания использует современные IT-технологии, которые позволяют провести все необходимые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома.

