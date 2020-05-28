Россиянам предложили оплатить полисы КАСКО в рассрочку
28 мая 202018:22
В рамках страхования каско компания «Ингосстрах» предоставила клиентам возможность оплаты страховой премии в рассрочку. Такое решение было принято с целью поддержки клиентов в кризис, спровоцированный пандемией COVID-19.
«В своем бизнесе мы всегда думаем прежде всего о клиентах и прекрасно понимаем, в какой непростой ситуации оказались многие из них в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Возможность оплаты полисов в рассрочку позволит нашим клиентам избежать единовременной нагрузки на семейные бюджеты и сохранить надежную защиту для своего движимого и недвижимого имущества», – отмечает заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Власов.
Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» добавил, что новая линейка рассрочек дает клиенту возможность выбрать для себя более подходящий вариант.
«Ранее у нас в основном действовала отсрочка второго платежа на три месяца, теперь же второй платеж можно осуществить через 6 месяцев, либо можно разбить оплату полиса на 4 платежа. Обе эти опции бесплатные для страхователя. Также можно оформить помесячную рассрочку, но в таком случае цена полиса возрастает на 5%», - отметил он.
Уточняется, что теперь клиенты могут воспользоваться рассрочкой с оплатой премии в два взноса (при заключении договора и через 6 месяцев) и в четыре взноса (поквартально) без повышения размера страховой премии. Клиент также может оформить рассрочку на 12 месяцев с ежемесячной оплатой взносов за небольшую дополнительную плату (размер премии увеличивается на 5%) в части страхования КАСКО и без дополнительной платы в части страхования недвижимости.
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28 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru