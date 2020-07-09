Россиянам напомнили о страховании жилья на время отпуска

В период летних отпусков россиянам предложили подумать о страховании своего жилья. Компания «Ингосстрах» сообщила клиентам о продукте «Отпускной». Тариф предполагает фиксированные варианты страховых сумм (лимитов выплат). Стоимость полиса рассчитывается за 1 день страхования.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев объяснил НСН, что клиенты получают покрытие имущественных рисков в размере от 1 до 2 миллионов рублей, при страховании ответственности в размере 100 000 - 200 000 рублей.

«Стоимость полиса начинается от 35 рублей в день в зависимости от выбранной страховой суммы. В полис входит покрытие имущественных рисков (так, затраты на ремонт, движимое имущество при страховании на одну неделю и стоимости полиса 245 рублей страховая сумма будет равна 1 млн рублей) и страхование ответственности за протечку или иное событие в размере от 100 000 до 200 000 рублей. Этого покрытия более чем хватает для восстановительного ремонта/компенсации при наступлении страхового случая. Само оформление занимает 2-3 минуты – для расчета нужно только указать срок страхования, а для оформления данные об адресе квартиры и информацию о страхователе. Срок выплаты при наступлении страхового случая составляет до 15 дней», - отметил он.

Программа краткосрочного страхования покрывает стандартный пакет рисков: пожар, залив, взрыв, короткое замыкание, противоправные действия третьих лиц (включая грабежи и кражи), стихийные бедствия. Кроме того, полис страхования защищает гражданскую ответственность страхователя в случае залива соседей водой, а также покрывает риск ущерба, нанесенного мебели.

