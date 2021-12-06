Ремонт Новокутузовского тоннеля проведут на конкурсной основе

Московские власти рассказали об условиях конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тоннеля Новокутузовский на Третьем транспортном кольце.

Как отмечают в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, заказчиком работ является ГБУ Гормост.

Начальная цена контракта составляет 2 663 887 800 рублей. Приём заявок осуществляется до 6 декабря текущего года.

