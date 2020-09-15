Ремонт для самых взыскательных. ГК «Галс» предлагает чистовую отделку в апартаментах премиум-сегмента

В последние годы требования покупателей к жилой недвижимости в столице растут, и застройщики по-новому подходят к сдаче новостроек. Теперь в своих проектах они учитывают не только их комфортное расположение, но и предлагают чистовую отделку апартаментов в премиум-сегменте.

Так, ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») обещает выполнить все работы «под ключ» всего за 130 дней. Стоимость базовой отделки составит 42 000 руб. за кв. м. Компания сотрудничает с ведущими производителями, на ремонт предоставляется гарантия сроком до двух лет.

Базовая отделка включает в себя финишную отделку полов, потолков, стен, а также монтаж дверей, сантехнического и инженерного оборудования. Покупателям предоставляются на выбор дополнительные опции: установка системы «теплый пол», системы кондиционирования, установка водонагревателя и аксессуаров в санузлы. Партнеры компании помогут с выбором кухонного гарнитура и бытовой техники, встроенных шкафов и гардеробных, дизайнерских светильников – на специальных условиях.

Директор департамента продаж Екатерина Батынкова отметила, что эти дни клиенты смогут потратить на другие приятные хлопоты, а всю работу возьмет на себя ГК «Галс».

«Чистовая отделка от застройщика не только существенно экономит время и средства покупателей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность лотов. Можно заняться чем-то более приятным, чем долгий и шумный ремонт, ГК «Галс» берет на себя решение всех вопросов и коммуникацию с подрядчиками», – отметила Батынкова.

На данный момент покупатели апартаментов могут воспользоваться услугой «Отделка за 130 дней» в готовом премиальном квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте, но далее услуга будет предоставляться на всех проектах компании.

Эргономичный дизайн отделки апартаментов разработан бюро «Студия Станислава Орехова»: несколько вариантов дизайна и вся техническая документация позволяет исключить ошибки монтажа материалов и инженерии.

Дизайн-проект отделки представлен в трех цветовых решениях – «современный темный», «современный светлый» и «современный контрастный». Покупатели могут ознакомиться с вариантами отделки и выбрать подходящий дизайн в шоурумах, которые обустроены в квартале «Искра-Парк».

Напомним, премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» располагается на площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. В пешей доступности от комплекса находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк». Для покупателей действуют выгодные условия приобретения недвижимости – субсидированная ипотека на весь срок от 4,6% годовых от Банка ВТБ и беспроцентная рассрочка до 1 года. Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://iskra-park.ru/.



