Пять торговых мест в парках выставили на московские аукционы

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов».

Сегодня Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в 5 киосках на территории Измайловского парка.

Предпринимателям предложено побороться на электронных торгах за возможность открыть точку общепита в районах с активным пешеходным трафиком – а именно у Партизанского входа и на центральной площади парка.

Площадь лотов от 12 квадратных метров. Стартовая стоимость лотов от 27 тысяч рублей. Аукцион ведется за размер ежемесячного платежа.

С победителями будут заключены договоры сроком на пять лет каждый. Заведения общепита должны работать круглый год, субаренда запрещена.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

