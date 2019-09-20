Путевые листы предложили сделать обязательными

Ввести электронные путевые листы предложил председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко. Дело в том, что сегодня проверки по сути формальны – они сводятся к правильности заполнения путевого листа и наличия в нём необходимых подписей и печатей. А выдача этого документа – нередко просто прибыльный криминальный бизнес.

«Системной работы по пресечению криминальной деятельности, связанной с путевыми листами, проводится явно недостаточно, потому что сегодня весь интернет – огромное количество предложений, где просто продаются путевые листы. А это самая большая проблема, которая влияет на качество обслуживания и безопасность пассажиров», - заявил Коношенко.

Эксперты МТПП уточняют, что в случае усиления контроля за этими нарушениями, это в значительной степени может повлиять на оздоровление рынка таксомоторных перевозок и нанесёт эффективный удар по теневому бизнесу. Впрочем, для изменения сложившейся ситуации нужно также принимать законодательные меры.

