Прославленная Станиславским «Секретаревка» будет отреставрирована

Усадьба, в которой располагался знаменитый театр статского советника Петра Секретарева, будет отреставрирована. Об этом сообщим заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущесвенно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Материалы о лоте размещены на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Исторический объект расположен в центре Москвы в Нижнем Кисловском переулке, дом 6, строение 1. Здание построено в 1860 году, оно принадлежало семье потомственных чиновников Секретаревых. Более 30 лет там располагался частный театр Петра Секретарева, на сцене которого выступал основатель МХТ Константин Станиславский.

Сейчас это трехэтажное здание площадью 1,1 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость контракта составляет 23,8 миллиона рублей, сообщили в имущественном департаменте. На выполнение всех работ отводится 435 рабочих дней. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 24 мая 2019 года.

Подробнее ознакомиться с лотовой документацией можно на портале поставщиков.

