Проект «Биржа торгов» расскажет о будущем функционировании Москворецкого парка
Закупку на разработку положения об особо охраняемой природной территории Москворецкого парка представят на публичном слушании, организованном в рамках проекта «Биржа торгов».
Встречу заказчика и бизнес-сообщества проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подробности предстоящей процедуры обсудят 31 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).
Победителю электронного конкурса предстоит сформировать материалы, необходимые для подготовки положения об особо охраняемой природной территории регионального значения.
Вынесение таких закупочных процедур на публичное представление – важный шаг в развитии конкуренции, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Публичное представление позволяет привлечь к участию в закупке бизнес-сообщество, обсудить все вопросы по процедуре напрямую с заказчиком, узнать условия заключения контракта, начальную цену. Все это делает городские закупки более прозрачными и доступными, а также увеличивает конкуренцию», - добавил Дёгтев.
Природно-историческому парку Москворецкий уже присвоен статус особо охраняемой природной территории, и победителю конкурса предстоит адаптировать существующие положения под требования федерального законодательства, напомнил начальник управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Павел Емельянов.
«Важно понимать, что природно-исторический парк Москворецкий не будет лишен текущего статуса особо охраняемой природной территории, который ему присвоен еще в 1998 году. Летом прошлого года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предстоящая процедура предусматривает адаптацию существующих положений под новые требования законодательства», - уточнил Емельянов.
Заказчиком выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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