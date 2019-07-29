Проект «Биржа торгов» расскажет о будущем функционировании Москворецкого парка

Закупку на разработку положения об особо охраняемой природной территории Москворецкого парка представят на публичном слушании, организованном в рамках проекта «Биржа торгов».

Встречу заказчика и бизнес-сообщества проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробности предстоящей процедуры обсудят 31 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).

Победителю электронного конкурса предстоит сформировать материалы, необходимые для подготовки положения об особо охраняемой природной территории регионального значения.

Вынесение таких закупочных процедур на публичное представление – важный шаг в развитии конкуренции, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Публичное представление позволяет привлечь к участию в закупке бизнес-сообщество, обсудить все вопросы по процедуре напрямую с заказчиком, узнать условия заключения контракта, начальную цену. Все это делает городские закупки более прозрачными и доступными, а также увеличивает конкуренцию», - добавил Дёгтев.

Природно-историческому парку Москворецкий уже присвоен статус особо охраняемой природной территории, и победителю конкурса предстоит адаптировать существующие положения под требования федерального законодательства, напомнил начальник управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Павел Емельянов.

«Важно понимать, что природно-исторический парк Москворецкий не будет лишен текущего статуса особо охраняемой природной территории, который ему присвоен еще в 1998 году. Летом прошлого года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предстоящая процедура предусматривает адаптацию существующих положений под новые требования законодательства», - уточнил Емельянов.

Заказчиком выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

