Предпринимателям расскажут, как купить коммерческие площади в Москве

Как купить на аукционах в Москве коммерческие площади, расскажут на презентации «Инвестиции по-крупному». Подробно о технико-экономических характеристиках лотов расскажут 4 июня. Встреча пройдет в лофт-пространстве «Министерство» в Столешниковом переулке. Участникам роуд-шоу расскажут о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплекса зданий, расположенных в разных районах Москвы. На городские аукционы выставлены порядка 20 лотов, подходящих под разные инвестиционные проекты. Перед собравшимися выступят представители хозяйствующих субъектов, эксперты рынка, а также представитель организатора аукционов - Департамента Москвы по конкурентной политике.

