Предпринимателям расскажут, как арендовать недвижимость у Москвы

Столичный Департамент по конкурентной политике 10 июня проведёт онлайн-трансляцию на тему «Как купить или арендовать недвижимость у города». Мероприятие состоится в 11:00 и будет бесплатным, однако для участия в нём необходимо пройти предварительную регистрацию.

Трансляция продолжит серию обучающих вебинаров, которые Департамент проводит для желающих поучаствовать в городских аукционах. На каждом таком мероприятии специалисты по земельно-имущественным торгам подробно рассказывают , как и где найти интересный лот, как устроена процедура подачи заявок, какие документы необходимы. Они отвечают на вопросы участников прямого эфира и дают консультации по аспектам покупки или аренды городской недвижимости.

«Обучение предпринимателей - важный приоритет при формировании принципов открытости и прозрачности проведения аукционов. Сегодня, любой желающий приобрести или арендовать недвижимость в столице, имеет возможность сделать это, не выходя из дома - до 90% всех имущественных торгов, включая подписание документов, проходит в электронной форме. Наша задача - показать, как устроен процесс аукциона, помочь найти интересные объекты для аренды или покупки», - отметила представитель московского Департамента по конкурентной политике Наталья Богатова.

По словам организаторов, трансляция будет полезна как представителям малого и среднего бизнеса, так и физическим лицам.

