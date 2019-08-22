Предпринимателям предложили три объекта на юге Москвы

Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости в Южном административном округе Москвы.

Первый объект представляет собой помещение, расположенное на первом этаже жилого дома в Северном Чертанове по адресу: Чертановская улица, дом 8, корпус 1. Его площадь составляет 29,3 квадратных метра. Ближайшая станция метро – «Южная». Лот находится возле народного парка «Чертановское подворье». Стартовая стоимость объекта – 1,9 миллионов рублей.

Второй лот находится в районе Восточное Бирюлево с адресным ориентиром: Загорьевская улица, дом 23, корпус 2. Объект площадью 51 квадратный метр располагается на первом этаже жилого дома. Путь до ближайшей станции метро «Орехово» займет не более 10 минут транспортной езды. Объект находится рядом с Бирюлёвским лесопарком. Начальная цена объекта – 4,6 миллионов рублей.

Третий объект – подвальное помещение площадью 447,3 квадратных метров, расположенное в Даниловском районе по адресу: 1-й Кожуховский проезд, дом 19, корпус 2. Ближайшая станция метро – «Автозаводская». Стартовая стоимость лота – 17,7 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 28 августа 2019 года.

Торги по всем объектам пройдут 5 сентября.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

