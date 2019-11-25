Предпринимателям Башкортостана рассказали о нюансах работы на Портале поставщиков

Предприниматели Башкортостана узнали о нюансах работы на Портале поставщиков. На семинаре-практикуме «Осуществление закупок малого объема на Портале поставщиков» рассказали о преимуществах работы на платформе малых закупок. Организаторами семинара являются общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Департамент по конкурентной политике города Москвы.

Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, башкирские предприниматели давно проявляли интерес к Порталу поставщиков и даже приглашали для более детального знакомства с возможностями платформы.

«Желание было давно. Встреча состоялась только сейчас, во многом благодаря коллегам общественной организации «Деловая Россия». Есть все основания полагать, что после этой встречи активность на портале возрастет. Сегодня на платформе зарегистрированы уже более 600 предпринимателей республики. Товары Башкортостана славятся качеством, поэтому будет здорово, если при помощи портала они получат новые рынки сбыта», – сказал Геннадий Дёгтев.

В свою очередь, эксперт в сфере закупок Юлия Филь отметила, что Портал поставщиков помогает провести анализ рынка конкурентов и понять, что нужно потребителю.

«Зарегистрированные поставщики Башкортостана поставляют в регионы, в том числе в Москву, товары на сумму порядка 30 миллионов. Республика имеет большой потенциал в том, чтобы малый бизнес поставлял свои товары и услуги как в Москву, так и в другие регионы», – подчеркнула Юлия Филь.

Знания, полученные на семинаре, будут использоваться в практической деятельности, отметила представитель Российского экономического университета имени Плеханова в городе Уфа Алена Мельникова.

«Портал поставщиков - новая площадка, которая позволит привлечь больше поставщиков. На семинаре рассказали о последних изменениях федерального законодательства о контрактной системе, показали реальные кейсы практиков. Эксперты объяснили, как регистрироваться на портале и проводить анализ рынка», - сказала Алена Мельникова.

Напомним, АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

