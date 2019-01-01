Предприниматели столицы примут участие в торгах за коммерческую недвижимость в ЦАО

Около 20 коммерческих объектов общей площадью 5 тысяч квадратных метров были выставлены на городские торги. Уточняется, что речь идет о помещениях, которые находятся в Центральном административном округе Москвы.

Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его глава Геннадий Дёгтев рассказал, что на данный момент инвесторы могут претендовать на объекты площадью от 100 до 650 квадратных метров.

«Коммерческая недвижимость свободного назначения пользуется особой популярностью у инвесторов. Выставленные лоты также не станут исключением: удобное местоположение и комфортная начальная цена аренды помогут реализовать любые бизнес-идеи. Традиционно предприниматели приобретают у города помещения под возведение объектов ретейла, но разнообразие предложений позволяет решить на городских пространствах и нестандартные задачи: разместить картинные галереи или необычные кафе», - говорит Геннадий Дёгтев.

С ним согласен генеральный директор компании KEY Capital Сергей Камлюк. По его словам, инвестиционная привлекательность объекта во многом будет зависеть от наличия у потенциального покупателя четкой идеи создания бизнеса в конкретно взятом помещении.

«Например, выставленные на продажу объекты в ЦАО могут быть интересны собственникам небольших сетей узкоспециализированных магазинов. Так, выставленное на торги помещение на Лучниковом переулке, которое расположено в Таганском районе, подойдет для открытия винотеки. Лот имеет привлекательную локацию – выход непосредственно в переулок и близость к метро. Заинтересует этот объект и индивидуальных предпринимателей, кто собирается открыть магазин у дома, дом быта, салон красоты. А помещение на Сосинской улице может привлечь внимание собственников сетей детских школ развития и частных детских садов», - добавляет Сергей Камлюк.

По словам директора департамента по работе с девелоперами компании Savills Александра Синилова , еще один объект для реализации нестандартной идеи, распололагается на Котельнической набережной в доме 25, корпус 2.

«600 «квадратов» в центре Москвы подойдут под размещение ательерного бизнеса. Потребность в таком объекте показывает изучение запросов жителей Таганского района, где находится помещение», - добавляет эксперт.

Известно, что помимо этого, инвесторам будут доступны по 5 лотов, которые находятся в Басманном и Таганском районах, еще 2 лота расположены в Пресненском районе, а также по одному лоту в Красносельском районе и районе Хамовники.

Со всеми доступными предложениями можно ознакомиться на инвестиционном портале города Москвы.

