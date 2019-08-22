Право торговли в трех тележках на юго-западе Москвы выставили на торги

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы на право торговли в трех тележках, расположенных в Юго-Западном административном округе. Победители аукционов получат право вести сезонную торговую деятельность в парке в течение пяти лет.

Площадь всех объектов – 2,5 квадратных метров.

Первый лот площадью 2,5 квадратных метра находится в районе Южное Бутово на территории Среднего Гавриковского пруда. Ближайшая станция метро – «Бульвар адмирала Ушакова».

Второй объект находится в ландшафтном парке «Южное Бутово» на территории Черневского пруда. Его площадь составляет 2,5 квадратных метров. Путь до ближайшей станции метро «Бунинская аллея» займет не более 10 минут пешком.

Третий лот расположен в Бутовском парке с адресным ориентиром: улица Ратная, д.12, корп.1. Ближайшая станция метро – «Бульвар Дмитрия Донского».

Начальная цена каждого лота – 3 тысячи рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 30 августа 2019 года. Торги пройдут 4 августа.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

