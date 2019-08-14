Право торговли в Измайловском парке выставили на аукцион
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в трех киосках, расположенных на территории Измайловского парка. По итогам аукционов здесь появятся точки общественного питания.
Площадь лотов варьируется от 17 до 19 квадратных метров. Ближайшая станция метро – «Соколиная гора». Все объекты находятся рядом с Круглым прудом.
Победители аукционов получат право вести круглогодичную торговую деятельность в парке на протяжении пяти лет.
Стартовая стоимость первого и второго лотов составляет 48,1 тысяч рублей, третьего – 53,8 тысяч рублей.
Подать заявки на участие в торгах можно до 30 августа 2019 года.
Аукционы состоятся 5 сентября.
Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Киев передал материалы дела о крушении МН17 Нидерландам
- Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
- Названы сроки ремонта «Лошарика»
- В Совфеде отрицают ущемление прав крымчан с паспортами Украины
- Демарш недоверия. Летчик раскрыл цель приближения самолёта НАТО к борту Шойгу