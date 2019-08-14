Право торговли в Измайловском парке выставили на аукцион

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в трех киосках, расположенных на территории Измайловского парка. По итогам аукционов здесь появятся точки общественного питания.

Площадь лотов варьируется от 17 до 19 квадратных метров. Ближайшая станция метро – «Соколиная гора». Все объекты находятся рядом с Круглым прудом.

Победители аукционов получат право вести круглогодичную торговую деятельность в парке на протяжении пяти лет.

Стартовая стоимость первого и второго лотов составляет 48,1 тысяч рублей, третьего – 53,8 тысяч рублей.

Подать заявки на участие в торгах можно до 30 августа 2019 года.

Аукционы состоятся 5 сентября.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

