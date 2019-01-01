Право торговать мороженым и лимонадами в парках Москвы разыграют на аукционах

Право торговать с тележек в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Бицевский лес» и ландшафтном парке «Тропарёвский» получат победители электронных аукционов.

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Третья в этом году торговая сессия за право размещения торговых тележек в парках пройдет 15 мая. В среднем на нестационарный передвижной объект в парках претендуют 4–5 участников, а итоговая стоимость может увеличится в 3–5 раз. К реализации готовится следующий пул лотов, следить за актуальными предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы», – отметил Геннадий Дёгтев.

На торги выставлены 2 лота на размещение тележек с назначением «Прохладительные напитки» в Измайловском парке. В Косинском парке у предпринимателей есть возможность претендовать на 3 лота под размещение тележек с назначением «Мороженое». В парке «Бицевский лес» и Тропарёвском парке на торги выставлены по одному лоту с назначением «Мороженое».

Площадь каждой тележки составляет 1,52 квадратный метр. Торговля имеет сезонных характер и осуществляется с 1 мая по 1 октября.

Договор на размещение НТО заключается сроком на 5 лет.

Самые доступны лоты в парке «Косино» – стартовая цена каждого составляет 1,8 тысячу рублей. Самые дорогие предложения в парке «Измайлово» – 7,6 тысяч рублей. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа.

Заявки для участия принимаются до 8 мая. Аукционы пройдут 15 мая.

