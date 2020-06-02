Праймериз ЕР в Новосибирской области назвал предвыборных лидеров

Сегодня стала известна тройка списка партии «Единая Россия», которая возглавит выборную компанию в Законодательное Собрание Новосибирской области. Как сообщили НСН после заседания оргкомитета по предварительному голосованию, в тройку вошли губернатор Андрей Травников, депутат Государственной думы Александр Карелин и спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Решение по тройке ранее было одобрено на президиуме областного политсовета ЕР, проинформировал на заседании оргкомитета первый заместитель секретаря новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панфёров.

Подводя итоги прошедших праймериз, секретарь регионального отделения ЕР, губернатор Андрей Травников выразил уверенность, что «благодаря связке с Карелиным и Шимкивом, который своей работой на посту председателя Заксобрания продемонстрировал, что „ЕР“ не намерена злоупотреблять правом большинства, удастся успешно выступить на выборах в сентябре».

Глава региона также отметил высокую активность жителей региона на предварительном голосовании. «Сельские территории более активно голосовали, несмотря на то, что формат был электронный, - оценил Андрей Травников. - Наш регион вошел в тройку лидеров по числу участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Назову значимую цифру - почти 4 процента от общего числа избирателей участвовали в предварительном голосовании. Несмотря на то, что мы не ставили перед собой задачу искусственной ротации существующего депутатского корпуса, обновление значительное, в том числе, и большое количество новых лиц, участников предварительного голосования».

Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин подчеркнул, что пандемия коронавируса внесла свои изменения в ход предварительного голосования. «Дистанционный режим предполагает быстрый отклик от выборщиков. Сегодня сложилась слитная, деятельная команда. Андрей Александрович Травников принял на себя сложные обязательства секретаря регионального политсовета. Андрею Ивановичу Шимкиву приходится уравновешивать разнопартийный состав областного парламента. Надеюсь, что и мой опыт пригодится», - выразил надежду Александр Карелин.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив, который стал лидером в общем голосовании и на родном округе №13 (как и на праймериз в 2015 году), отметил, что почти треть участников предварительного голосования были беспартийными, либо сторонниками «Единой России». «Я тоже не являюсь членом партии, но на протяжении уже 15 лет вхожу во фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании. Наша страна отличается тем, что в ней всегда консолидируются здоровые силы, которые способны вести в нужном направлении область, город, село. Чтобы все отрасли, все направления поступательно развивались. Надеюсь, что единой командой мы втроем - общими усилиями - сможем консолидировать, сплотить вокруг себя всех активных людей. Всех тех, кто хочет только блага для нашей родной области, тех, кто готов заниматься реальными делами», - подытожил Андрей Шимкив.

Масштабная региональная кампания, в том числе, выборы в горсовет Новосибирска и Законодательное Собрание Новосибирской области, намечена на сентябрь 2020 года.

