Пожилые туристы сталкиваются со сложностями при возвращении из Турции

Немало российских граждан пенсионного возраста столкнулись со сложностями при возвращении на родину с турецких курортов. Как сообщает портал TourDom, людям приходится приобретать смартфоны, чтобы не получать крупный штраф (до 40 000 рублей) в России.

Российские туристические агентства находятся в ступоре от правил Роспотребнадзора, регламентирующих возврат туристов из Турции в Россию. Согласно одному из пунктов, каждый из россиян должен заполнить на сайте Госуслуг специальную анкету перед регистрацией на рейс. По прибытии в РФ в течение трех дней необходимо прикрепить к ней тест на коронавирус. По сообщению TourDom, нарушение этих требований повлечет за собой наложение штрафа на сумму от 15 до 40 тысяч рублей (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Турагенты жалуются, что российские пожилые туристы сталкиваются со сложностями из-за этих правил. Многие пенсионеры вообще не пользуются современными гаджетами и интернетом. Также у них нет аккаунта на Госуслугах. Требования Роспотребнадзора могут отпугнуть немало туристов от турецких курортов. Заполнение анкет во время пребывания за рубежом вызывает проблемы у многих россиян и особенно граждан пенсионного возраста. Зачастую у пожилых людей обычный кнопочный телефон, не имеющий выхода в Сеть.

Глава PR-службы компании TEZ TOUR Светлана Баранова пояснила, что паспортный контроль в России могут пройти только граждане, заполнившие анкеты на сайте Госуслуг. Люди, по тем или иным причинам неспособные справиться с этим самостоятельно, могут получить помощь. Для этого необходимо пройти по указателям к сотруднику аэропорта, который выдаст устройство с доступом в интернет, а также поможет заполнить форму. Как заверила Баранова, данные действия можно выполнить и по прилете в Россию, но обязательно до паспортного контроля.

