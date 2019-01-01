Поставщики онкопрепаратов примут участия в московских аукционах

Москва приглашает более 400 производителей и поставщиков препаратов для лечения онкологических заболеваний к участию в закупках профильных стационаров столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Более 400 производителей и поставщиков лекарственных препаратов получили адресные приглашения и могут принять участие в электронных аукционах на поставку химиотерапевтических лекарственных препаратов. В результате проведения объявленных в настоящее время 9 аукционов централизованно будут закуплены инновационные онкопрепараты в таблетированной форме. Они будут поставляться в Центр лекарственного обеспечения. Общая начальная стоимость контрактов по опубликованным электронным аукционам составляет около 2,3 миллиарда рублей», – сказал Владимир Ефимов.

Всего в текущем году планируется опубликовать закупочные процедуры на поставку химиотерапевтических препаратов на сумму 8 миллиардов рублей, обозначил вице-мэр.

«Переход на новые стандарты лечения онкологии предусматривает возможность для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии. Для этих целей на текущий год правительство Москвы выделило дополнительно более 8 миллиардов рублей», – пояснил Владимир Ефимов.

Для удобства потенциальных участников рынка, которые готовы принять участие в аукционах на поставку химиотерапевтических препаратов для профильных стационаров столицы, создан дополнительный коммуникационный канал.

«Используя единый коммуникационный канал, производители и поставщики смогут узнать перечень объявленных процедур, подписаться на рассылку о предстоящих аукционах, а также задать вопрос и получить консультацию», – пояснил вице-мэр.

Для участия в закупках приглашены производители и поставщики со всей страны, пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Проведён анализ рынка по каждому препарату. Предполагается, что в аукционах могут принять участие более 30 отечественных производителей. Ждём на аукционах и поставщиков. По предварительной оценке, порядка 180 компаний работает в московском регионе и еще около 200 компаний, поставляющих лекарственные онкопрепараты, на территории Российской Федерации. Москва заинтересована в широком информировании производителей и поставщиков. Надеемся, что фармрынок отреагирует на приглашение столицы и готов к сотрудничеству», – сказал он.

