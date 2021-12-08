Посещаемость портала поставщиков Москвы превысила 10 млн
На портале поставщиков города Москвы с начала года зарегистрировано 10 млн посещений физических лиц, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В основном посетители сайта – жители Москвы и Подмосковья. На втором месте по посещаемости жители Пермского края, на третьем – Краснодарского.
Рост интереса к порталу объясняется тем, что это очень простой и удобный ресурс, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Чтобы стать поставщиком или заказчиком достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь электронную подпись. Предпринимателям сервис помогает получить новые заказы, а заказчикам - экономить бюджетные средства.
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