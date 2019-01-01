Портал поставщиков выяснил, кому нужна рыба в Москве

В преддверии «Рыбной недели в Москве – 2019», которая пройдет с 24 мая по 2 июня, портал поставщиков подсчитал, кто в столице чаще всего закупает рыбу, а кто оказался самым крупным рыбным поставщиком.

916 тонн рыбы было закуплено столичными заказчиками в 2018 году. Это следует из данных, опубликованных на портале поставщиков. Самыми востребованными оказались треска, морской окунь, пикша, минтай и хек. Их доля составляет более 60 процентов от общего количества закупленных тонн рыбы. На втором месте оказалась горбуша – 17 процентов.

Закупка рыбы и рыбных продуктов – одна из популярных категорий среди московских заказчиков. За прошлый год было заключено 305 контрактов на поставку этих видов продукции, таким образом, ежемесячно заключается в среднем 25 «рыбных» контрактов, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Исполненные контракты подразумевают не всегда закупку рыбы как таковой. Зачастую она включена в комплексные контракты по поставке продуктов и организации питания. В прошлом году чаще всего такой вид продукции закупали в сфере здравоохранения. Однако одним из самых крупных «рыбных» заказчиков стал Московский зоопарк. В 2018 году зоопарк приобрел 66 тонн рыбы для корма своих подопечных, а это 7 процентов от общего тоннажа закупленной такой продукции», - отметил Геннадий Дегтев.

По его словам, в среднем на возможность поставить рыбную продукцию в столичные госучреждения претендуют 4 поставщика. Самые крупные за прошлый год «рыбные» поставщики проживают в Москве и Московской области.

В настоящее время столичными заказчиками объявлены 15 аукционов суммарной стоимостью 30 млн. руб. Информацию о них можно найти на портале поставщиков.

