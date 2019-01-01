Портал поставщиков станет цифровым помощником в сфере закупок Нового Уренгоя

На открытой встрече, которая состоялась в Новом Уренгое, заказчикам и предпринимателям представили функциональные возможности портала поставщиков. Сообщается, что ресурс станет цифровым помощником в их работе.

Об этом рассказал первый заместитель директора департамента государственного заказа ЯНАО Сергей Побережный.

«Портал поставщиков позволит заказчикам и предпринимателям автоматизировать контрактную систему сферы закупок в кратчайшие сроки на безвозмездной основе. Главным преимуществом для региональных заказчиков станет экономия бюджетных средств и увеличение количества конкурентных процедур. В свою очередь, представители малого бизнеса получат возможность сформировать и расширить портфель заказов, поставлять свои товары, работы и услуги в любую точку страны», – отметил Сергей Побережный.

Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, потрал поставщиков является удобным цифровым решением для участников рынка закупок.

«Портал поставщиков создан для облегчения работы заказчиков и предпринимателей. Понятные правила работы в системе, электронный процесс контрактования и прозрачные механизмы участия в закупках позволяют оптимизировать трудозатраты участников рынка закупок. Важно, что работа в системе привлекает как новичков, так и предпринимателей со стажем. На сегодняшний день около 20 представителей малого бизнеса Нового Уренгоя зарегистрированы в системе и используют ее функицонал в повседневной работе»,– сказал Геннадий Дёгтев.

Автоматизированныя информационная система «Портал поставщиков» была создана Правительством Москвы для того, чтобы автоматизировать процедуру закупок малого объёма. Сообщается, что интернет-ресурс работает на повышение конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективно оценивать существующий рынок предложений, а также анализировать сведения о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

В течение прошлого года аудитория портала поставщиков увеличилась почти вдвое - с 80 тысяч организаций до 140 тысяч. Объем закупок за этот период составил около 25 миллиардов рублей. За это же время было заключено более 280 тысяч договоров.

Ежедневно на портале регистрируются около 200 новых пользователей. Известно, что из общего количества предпринимателей, использующих ресурс, более 90% приходится на представителей малого бизнеса.

Портал поставщиков обеспечивает: открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы, простой и понятный механизм участия в закупках, абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий, отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях, электронное контрактование, возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.



