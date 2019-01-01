Портал поставщиков приглашает активных пользователей стать амбассадорами

Предприниматели, активно и успешно использующие интернет-ресурс «Портал поставщиков» в качестве инструмента для работы в сфере закупок, могут стать амбассадорами. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цифровая трансформация бизнеса идёт нарастающими темпами. Об этом свидетельствует и статистика посещения портала поставщиков. Эта площадка была создана пять лет. В настоящее время на интернет-ресурсе работает более 144 тысяч предпринимателей, они предлагают свои товары, работы и услуги заказчикам из 30 регионов. За каждой этой цифрой - не просто названия компаний, а люди и их истории успеха. Тех из них, кто разделяет ценности портала поставщиков – открытость, прозрачность, добросовестность – мы будем рады видеть в качестве амбассадоров, – сказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что на сегодняшний день рынок закупок максимально открыт.

«Наша задача – продвижение новых сервисов и технологий, что, несомненно, будет способствовать поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и стимулировать экономическую активность», – отметил Владимир Ефимов.

Нести миссию и ретранслировать ценности, делиться успешным опытом использования портала поставщиков могут доверить и новичку, и опытному поставщику, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Амбассадором портала поставщиков может стать как опытный поставщик, так и начинающий. Главное – активно использовать возможности портала для работы на рынке закупок и добросовестно выполнять обязательства без нареканий со стороны заказчиков. Их мнения будут определяющими. Миссия амбассадора портала поставщиков включает в себя трансляцию своего личного успешного опыта от использования возможностей портала поставщиков в предпринимательском сообществе, участие в мероприятиях по теме работы портала в качестве ключевого гостя, информирование о новых технологических решениях на портале, и конечно, не скупиться на советы тем, кто только задумывается о работе на рынке закупок малого объема», – отметил Геннадий Дёгтев.

Подробная информация о том, как стать амбассадором портала поставщиков на сайте участников конкурсного отбора.

За 2018 год расширилась аудитория портала поставщиков - с 80 тысяч организаций в 2017 году до 140 тысяч пользователей в 2018 году. Ежедневно на портале регистрируются около 200 новых поставщиков.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

На портале поставщиков зарегистрированы более 144 тысячи поставщиков из всех регионов России. По итогам 2018 года на портале поставщиков заключено более 280 тысяч договоров общей стоимостью 25 миллиардов рублей. 90 процентов из зарегистрированных пользователей представители малого бизнеса.

Напомним, что портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатную работу, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное взаимодействие поставщиков и заказчиков; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

