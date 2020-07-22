Портал Поставщиков пользуется вниманием у региональных бизнесменов
На Портале поставщиков появились новые инструменты и сервисы для регионов. Они расширяют рынки сбыта, увеличивают конкуренцию, приводят к снижению цен и значительной экономии средств.
Свои предложения и пожелания к функционалу сайта пользователи вносят во время обучающих семинаров и информационных встреч, а также пользуются каналами обратной связи и обращаются в местные органы, отвечающие за госзакупки.
Наиболее инициативные – заказчики и поставщики из Иванова, Краснодарского и Пермского краев.
Как рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в настоящий момент 40% пользователей Портала Поставщиков - региональные предприниматели, поэтому очень важно, чтобы опыт взаимодействия с ресурсом был открытым, удобным и понятным. С площадкой уже работают 34 региона России.
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