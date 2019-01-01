Портал поставщиков назвал имена первых амбассадоров

Портал поставщиков назвал имена первых предпринимателей, ставших амбассадорами интернет-ресурса, созданного в качестве цифрового инструмента для проведения закупок малого объема.

Выбрана первая десятка предпринимателей, которые начнут активно транслировать ценности портала поставщиков, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Среди послов портала есть те, кто «вырос» вместе с ним, и кто пришел не так давно, но уже заслужил доверие заказчиков. Есть недавно созданные компании со штатом в пять человек и уже состоявшиеся компании, в которых работают сотни специалистов. Все эти люди прошли серьёзный путь становления своего бизнеса и уже могут поделиться полезным опытом не только с другими предпринимателями, но и выступить в качестве экспертов в отраслевом обсуждении развития контрактной системы с представителями органов власти. Портал поставщиков стал окном возможностей, которое открыто для всех желающих работать с закупками малого объема. Очень хочется, чтобы этот ресурс развивался вместе с теми, кто не боится вызовов времени и технологий, кто готов помогать в совершенствовании интернет-ресурса, делая его еще более удобным, более понятным и прозрачным, и что еще более важно – с теми, у кого есть идеи и предложения по его доработке», - отметил Геннадий Дёгтев.

На первом этапе перед амбассадорами стоят задачи совместного развития юзабилити интернет-ресурса и работа по тиражированию успешного опыта с региональными поставщиками.

«Нам уже поступили первые предложения от амбассадоров, как сделать ресурс еще более удобным, какие опции могут быть полезными. Есть реальные идеи по техническому наполнению, привлечению новых предпринимателей к участию в закупках, по донесению важной информации до заказчиков. Все эти предложения очень важны и будут в дальнейшем прорабатываться», - сказал Геннадий Дёгтев.

Перед порталом поставщиков стоит еще одна важная задача, считает один из амбассадоров, генеральный директор ООО «3DQuality» Иван Лаптев. Это - разрушение скепсиса бизнеса по отношению к закупкам, считает Лаптев.

«Портал поставщиков – не просто технический ресурс, это уже новая парадигма выстраивания отношений между бизнесом и властью. Она основана на развитии свободной и здоровой конкуренции. И амбассадоры портала поставщиков должны нести эту новую парадигму, показывать, что работать с заказами легко и действенно», - добавляет Лаптев.

Сегодня на портале поставщиков работают более 150 тысяч пользователей из разных регионов России. Помимо шанса приносить реальную пользу многотысячной аудитории, звание амбассадора – это уникальная возможность участвовать в становлении института государственного заказа, считает генеральный директор группы компаний «Консул» Евгений Степанов.

«Звание амбассадора позволяет выстраивать реальный диалог с властью. Очень ценно иметь возможность высказать свои предложения, а также наблюдения, которые накопились за годы ведения бизнеса. Портал поставщиков – это бизнес-лифт, способный сделать из вчерашнего студента поставщика для государственных учреждений. Очень важно и ценно быть причастным к этим процессам», - добавляет Евгений Степанов.

Добавим, в список амбассадоров портала поставщиков вошли: Ян Гольдин (ООО «Офис Маркет»), Иван Лаптев (ООО «3DQuality»), Алексей Лисеев (ООО «Медиком»), Алена Кокуева (ООО «ТП Ягуар Центр»), Антон Хреков (ИП Хреков Антон Викторович), Ольга Широкова (компания «АРАКС»), Антон Сороко (ООО «Тороб. ИНФО»), Новиков Владимир (ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ»), Евгений Степанов (ГК «Консул») и Юлия Ермилова (ТАСС).



