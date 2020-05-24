Портал поставщиков Москвы признан лучшей разработкой по поддержке бизнеса

Столичный Портал поставщиков стал лучшим в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на всероссийском конкурсе Ассоциации стратегических инициатив, посвящённом практикам социально-экономического развития субъектов РФ. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В этом году конкурс собрал рекордное количество участников — 1,4 тысячи заявок из 80 регионов. Эксперты оценили вклад Портала поставщиков в повышение прозрачности закупок и улучшение бизнес-климата. Благодаря этому проекту Москва вошла в число 12 победителей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. К настоящему времени число закупок на сайте выросло до тысячи контрактов в день. В электронном каталоге портала представлены свыше 500 тысяч товаров и услуг. Удобство портала уже оценили региональные предприниматели. По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за первый квартал 2020 года город заключил с бизнесменами из регионов контракты совокупным объёмом в 3 миллиарда рублей.

