Портал поставщиков Москвы признан лучшей разработкой по поддержке бизнеса
Столичный Портал поставщиков стал лучшим в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на всероссийском конкурсе Ассоциации стратегических инициатив, посвящённом практикам социально-экономического развития субъектов РФ. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
В этом году конкурс собрал рекордное количество участников — 1,4 тысячи заявок из 80 регионов. Эксперты оценили вклад Портала поставщиков в повышение прозрачности закупок и улучшение бизнес-климата. Благодаря этому проекту Москва вошла в число 12 победителей.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. К настоящему времени число закупок на сайте выросло до тысячи контрактов в день. В электронном каталоге портала представлены свыше 500 тысяч товаров и услуг. Удобство портала уже оценили региональные предприниматели. По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за первый квартал 2020 года город заключил с бизнесменами из регионов контракты совокупным объёмом в 3 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- Власти Подмосковья готовятся открыть кафе и парикмахерские
- На Украине назвали условие непобедимости России
- «Частично фейк»: Полиция занялась массовой вечеринкой в Новосибирске
- Синоптики опровергли аномальную жару летом в центре России
- Минздрав назвал сроки испытания препарата от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru