Портал поставщиков Москвы интересует и мужчин, и женщин
Портал поставщиков города Москвы пользуется примерно одинаковой популярностью у мужчин и женщин.
В числе посетителей портала 55% мужчин и 45% женщин. Возраст большинства пользователей от 25 до 44 лет. Как правило, они заходят на сайт в рабочее время.
С начала 2021 года на портале поставщиков зарегистрировано 10 млн посещений физических лиц, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В основном посетители сайта – жители Москвы и области. В числе лидеров по посещаемости также жители Пермского и Краснодарского края.
Рост интереса к порталу объясняется тем, что это очень простой и удобный ресурс, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, чтобы стать поставщиком или заказчиком достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь электронную подпись.
Щербаков отметил, что предпринимателям работа на портале дает возможность получить новые заказы, найти новых партнеров и дополнительные источники дохода. Заказчики же могут экономить бюджетные средства при осуществлении закупок малого объема.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, недавно портал поставщиков был дополнен новыми полезными функциями.
У предпринимателей появилась возможность бесплатно создавать сайты-визитки, использовать каталог своей продукции на площадке Росэлторга или настроить уведомления о закупках в конкретном регионе.
Кроме того, на портале внедряются технологии искусственного интеллекта, помогающие пользователям работать с каталогом и получать нужную информацию.
Лысенко добавил, что благодаря системному развитию портал поставщиков не только стал еще более востребованным у предпринимателей и заказчиков, но и получил признание на международном уровне. Он вошел в отчет G20 о лучших практиках в сфере государственных закупок в умных городах.
Портал поставщиков создан в 2013 году. Он призван автоматизировать процедуры закупок малого объема. Сегодня ресурс объединяет более 240 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает свыше 1,5 млн наименований.
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