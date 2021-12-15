Помещение у метро «Курская» продадут с аукциона

Стали известны условия электронного аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения в Центральном округе столицы.

Объект находится в Басманном районе по адресу: улица Земляной Вал, 25. Это подвал девятиэтажного многоквартирного дома площадью 575 кв.м.

Имеется отдельный вход, коммуникации в наличии.

Помещение находится в пешей доступность от метро «Курская», начальная стоимость - 54 млн 708 тыс. рублей. Приём заявок - до 1 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

