Помещение свободного назначения продадут в Северном округе Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в Северном округе столицы.

Объект площадью 12 кв. м. находится на первом этаже пятиэтажного дома 1955 года постройки в Большом Коптевском проезде, 6. Коммуникации в наличии. До станции метро «Аэропорт» 13 минут пешком.

Начальная стоимость два миллиона восемьдесят тысяч рублей. Приём заявок до 10 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

