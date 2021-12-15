Помещение на Таганке продадут с аукциона

Стали известны условия электронного аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения в Центральном округе Москвы.

Данный лот – подвал в многоквартирном шестиэтажном доме. Адрес объекта: Пестовский переулок, дом 12.

Площадь помещения - без малого 250 кв.м., это первая линия домов, коммуникации в наличии.

Объект расположен в пешей доступности от метро «Таганская», его начальная стоимость - немногим менее 25 млн рублей.

Приём заявок - до 9 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

