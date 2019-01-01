Пользователи портала поставщиков заключили контракты на 10 млрд рублей

Более 135 тысяч контрактов малого объема на сумму 10 миллиардов рублей заключены с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков» с начала 2019 года.

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Заказчики Москвы заключили около 112 тысяч контрактов, при этом заказчики из регионов также демонстрируют высокую активность и с начала года провели через портал почти 24 тысячи закупок малого объема», – сказал Геннадий Дёгтев.

Важным инструментом участия в закупках через портал поставщиков являются котировочные сессии, подчеркнул он.

«38 тысяч котировочных сессий прошли на портале с начала года. Это важный инструмент оперативных закупок, который гарантирует организатору высокую конкуренцию. Причем самые активные торги проводятся за московские контракты благодаря увеличению количества работы на рынке закупок столицы региональных поставщиков. В среднем на котировочную сессию выходят от 5 до 7 участников, а среднее снижение составляет 15 процентов. В регионах ситуация более сдержанная – 3 участника на процедуру при среднем снижении 7 процентов», – отметил Геннадий Дёгтев.

Он обратил внимание, что общая экономия от использования механизма котировочных сессий на портале поставщиков за пять месяцев превысила 600 миллионов рублей.

Регионами-лидерами по использованию портала поставщиков стали Пермский край, Кемеровская и Новгородская области.

