Поезд «Сила конкуренции» будет ходить по «синей» ветке метро до лета

В Московском метро с начала декабря курсирует тематический поезд под названием «Сила конкуренции».

Поезд будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его пассажирами станут около 2 млн человек.

Каждый из десяти вагонов тематического состава посвящен одной из сфер жизни Москвы. В их числе, в частности, бизнес, культура, досуг, экономика, здравоохранение и технологии.

Иллюстрации и тексты с рассказами о различных городских сервисах и программах размещены на стенах вагонов и экранах.

Идея запуска тематического состава появилась в Департаменте по конкурентной политике. Его руководитель Иван Щербаков рассчитывает, что поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса или расширение уже существующего.

По словам Щербакова, главной «фишкой» поезда является интерактивная квиз-игра, посвященная жизни современной Москвы. Для участия в ней необходимо пройти по указанным QR-кодам и ответить на 40 вопросов.

Как отметила двукратная обладательница «Хрустальной совы», магистр клуба «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко, участие в интеллектуальной игре позволит пассажирам тоже стать своего рода конкурентами.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что одним из эффективных инструментов для создания комфортной конкурентной среды стал московский портал поставщиков, который объединяет более 240 тысяч предпринимателей из 39 регионов страны.

Со своей стороны, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что «Сила конкуренции» - это уже 22-й брендированный состав, запущенный с начала года.

