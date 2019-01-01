Победитель торгов отреставрирует историческую больницу в Москве

Историческое здание, выступающее образцом русского классицизма XVIII-XIX веков, построено в 1798 году для оружейника, купца и промышленника Ивана Баташева. Спустя 70 лет дворец переходит в наем под размещение в нем больницы. Затем здание переходит под государственное обеспечение и именуется Яузской больницей. В настоящее время в исторической постройке расположена городская клиническая больница имени Давыдовского.

Победителя определит конкурс с ограниченным участием, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Здание признано объектом культурного наследия, подрядчику надлежит его отреставрировать и приспособить под современное использование, а именно – разместить лечебные отделения хирургического профиля. История городской больницы имени Давыдовского, которая сейчас расположена в здании, известной также, как "Яузская больница", насчитывает 150 лет. Поэтому в качестве конкурентной процедуры был выбран конкурс с ограниченным участием, потенциальному подрядчику необходимо обладать квалификацией, опытом и профессионализмом при выполнении работ на столь сложном объекте», - сообщил Геннадий Дёгтев.

Начальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд рублей. Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 29 мая 2019 года.

Реставрационные работы должны начаться этим летом. На выполнение условий контракта отводится чуть менее двух лет – срок исполнения до 31 марта 2021 года.

В исторической больнице необходимо провести демонтажные работы, отреставрировать белокаменные элементы фасада, люстры, изразцовые печи, декоративную отделку, оконные и дверные блоки. Будущий подрядчик должен провести консервацию живописи в помещении домовой церкви, восстановить стропильные конструкции крыши и многое другое. Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.

Объект расположен по адресу: Яузская улица, д. 11/6, стр. 1. Заказчиком выступает ГКУ «Мосреставрация».

Открытая в 1866 году как больница для чернорабочих, она прошла славный путь до современного многопрофильного лечебного учреждения в самом сердце столицы.

Главное здание, два флигеля, придомовая церковь и хозяйственные постройки являются настоящей архитектурной жемчужиной. Их история восходит к 1798 году, когда в обширном владении богатейшего русского оружейника, заводчика, купца и промышленника Ивана Родионовича Баташева (1732–1821) на территории около трех гектаров был построен дворец, являющийся образцом русского классицизма XVIII-XIX веков.

В 1866 году дворец передан в наем под больницу. В 1876 году дом полностью перешел на государственное обеспечение. В 1870 году в архивных документах больница именуется «Яузской».

С начала 30-х годов XX века больница имени Медсантруд стала базой хирургической и терапевтической клиник медицинских институтов. С 1931 года в больнице постоянно располагалась кафедра патологической анатомии второго медицинского института с ее бессменным руководителем – действительным членом Академии медицинских наук СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии профессором Ипполитом Васильевичем Давыдовским (1887–1968), именем которого в марте 2015 года названа больница.

