Победитель электронного аукциона поставит топливо для транспортного предприятия столицы

ГУП Автокомбинат «МОСАВТОСАНТРАНС» департамента здравоохранения Москвы представит закупку автомобильного топлива для транспортного предприятия города Москвы в рамках проекта «Биржа торгов». Электронный аукцион состоится 21 августа в 10:00 на площадке Московской торгово-промышленной палаты (Петровка, 15). Отметим, что организатором встречи выступит столичный департамент по конкурентной политике.

Как рассказал глава департамента Геннадий Дегтёв, закупка должна обеспечить поставку автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по смарт-картам через сеть городских АЗС. По его словам, на торгах ожидается широкий круг участников.

«У заказчика уже есть положительный опыт закупки топлива через электронный аукцион. Ожидаем, что и в этот раз процедура соберет достаточное количество участников. Этому также, как мы рассчитываем, будет способствовать использование типовой документации при формировании закупки. Оформленные по единому стандарту технические задания позволяют будущим участникам аукциона лучше подготовиться к предстоящей процедуре, сориентироваться по всем условиям исполнения контракта», — отметил Дёгтев.

Добавим, заказчик обеспечивает машинами скорой помощи учреждения здравоохранения столицы. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

