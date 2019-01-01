Победитель электронного аукциона обустроит московский сквер

Победитель электронного аукциона обустроит сквер с памятной стелой и декоративными деревьями, который расположен на пересечении улиц Шипиловская и Мусы Джалиля.

Победителю предстоит провести масштабные работы по озеленению территории. Сквер пополнится декоративными растениями. Здесь будут высажены десятки деревьев, а также более 600 кустарников.Кроме того, предполагается обустроить 300 квадратных метров цветников из многолетних растений.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что лотовая документация предусматривает строгое соблюдение со стороны победителя требований защиты окружающей среды во время всех работ.

«С начала этого года столичными заказчиками заключено уже около 50 контрактов на благоустройство скверов и парков. За это время на такие закупки претендовали в среднем по 6 участников. Создание рекреационных мест – важный этап обустройства комфортной городской экосистемы. Как правило, победители таких аукционов должны не только создавать удобную среду для горожан, но и учитывать природные особенности каждого места», - отметил Дёгтев.

Концепция сквера была разработана в соответствии с пожеланиями местных жителей. Его планируется возвести на месте снесенного здания Метростроя. На встрече с мэром жители района предложили возвести здесь сквер памяти событий Великой Отечественной войны. Эта идея была поддержана и неоднократно доработана, говорит представитель управы Зябликово.

«Главной достопримечательностью станет стела. Она будет напоминать о подвиге сражавшихся за Победу. В то же время в сквере будут установлены игровые комплексы, спортивные площадки, сцена с амфитеатром. Все это наполнит сквер жизнью и сделает его любимым местом жителей и гостей района»,- отмечает представитель Управы.

Уточняется, что основные строительно-монтажные работы завершатся уже осенью этого года. Торжественное открытие сквера с презентацией памятной стелы будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, годовщина которой будет праздноваться в следующем году.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 1 июля 2019 года.

Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке. Начальная стоимость контракта составляет 129 миллионов рублей. Заказчиком проекта выступает ГКУ Города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС».

