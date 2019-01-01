Победитель аукциона сможет начать торговлю в одном из московских парков

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов».

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в трех тележках, расположенных в Лианозовском парке культуры и отдыха. Выставленные лоты предназначены для торговли мороженым и прохладительными напитками. Все объекты имеют площадь 2,5 квадратных метров. Ближайшая станция метро – «Алтуфьево». Победители аукционов получат право вести сезонную торговую деятельность в парке в течение пяти лет. Стоимость лотов составляет 7,5 тысяч рублей.

Подать заявки на участие в аукционах можно до 28 июня 2019 года.

Торги пройдут 3 июля 2019 года.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

