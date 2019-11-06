Победитель аукциона поставит запчасти для автомобилей ЖКХ

Закупать запчасти и расходные материалы для ремонта и техобслуживания дорожно-коммунальных автомобилей ГБУ «Автомобильные дороги» будет у победителя аукциона. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, организатором которого выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена контракта составляет 480 миллионов рублей.

Как заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, предполагается закупить запчастей и расходных материалов по 9,2 тысячи наименований для дорожно-коммунальных автомобилей. В числе таких запчастей тормозные цилиндры, подшипники, внешнее осветительное оборудование и многое другое

«Это одна из тех закупок, которые город проводит ежегодно. Ранее аналогичные процедуры заказчика были ранее исполнены в полном объеме безо всяких нареканий. На аналогичную историю рассчитываем и в этот раз», - добавил Геннадий Дёгтев.

В свою очередь, замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Анжела Корнилова подчеркнула, что особенность закупки состоит в том, что победителю предстоит отрабатывать контракт по каждой заявке. Поставки начнутся до 1 ноября 2020 года включительно. Победителю предстоит поставлять необходимые детали и расходные материалы по мере необходимости, но не позднее суток с момента получения заявки.

Участникам мероприятия напомнили, что возможность принять участие в закупке будет у всех желающих после момента ее публикации.

