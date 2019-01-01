Победитель аукциона отреставрирует скульптуры в усадьбе Кусково

50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса с ограниченным участием.

Также нужно будет провести профилактические работы, физико-химические и биологические исследования скульптур.

Информация о закупке размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил его глава Геннадий Дёгтев, при оценке заявок участников будут учитываться опыт и квалификация компаний.

«Будущему исполнителю контракта доверят объект культурного наследия, поэтому главную роль при оценке заявок будут играть нестоимостные критерии. В их числе квалификация, опыт реализации аналогичных проектов, наличие необходимых технических средств. Компании, специализирующиеся на реставрационных работах, активно конкурируют в таких конкурсах. Надеюсь, что не станет исключением и этот», – сообщил Дёгтев.

Коллекцию скульптур начал собирать граф Петр Борисович Шереметев в 1730-1740 годах, затем это дело продолжил его сын. Одна из самых известных скульптур коллекции – статуя Миневры, которая символизирует частую гостью четы Шереметевых – Екатерину II и была сделана из подаренного ею мрамора.

Также в рамках аукциона запланированы работы по созданию двух копий скульптур «Сидящий лев», которые сейчас венчают главную аллею парка. Копии объектов будут установлены в исторических местах, в то время как отреставрированные оригиналы можно будет увидеть в выставочном зале Американской оранжереи ансамбля Кусково.

Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.

Заказчиком проекта выступает ГБУК Г. Москвы «Музей-Усадьба «Кусково».

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 июня 2019

