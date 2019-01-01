Победитель аукциона за право аренды займется созданием оборудования для киносъемок. Речь идет о земельном участке под строительство производственного комплекса. Победителем аукциона стала компания ООО «ТЕМБР». Она предложила размер годовой аренды в размере 5,7 миллионов рублей. По словам представителя компании, на месте земельного участка планируется возвести объект по производству декораций и оборудования для кинофильмов.

Организатором аукциона стал Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Геннадий Дёгтев рассказал, что многообразие предложений от города позволяет инвесторам выбирать объекты, которые максимально полно отвечают их запросам, включая самые креативные.

«С нaчaлa годa через городские aукционы были рaзыгрaны 14 земельных учaстков рaзличного функционaльного нaзнaчения. В среднем нa них претендовaли по 5 инвесторов. Теперь нa территории всей Москвы появятся новые медицинские центры, спорткомплексы, объекты по производству рaзличного оборудовaния. Выбор учaстков в зaвисимости от их рaсположения, возможной площaди зaстройки позволяет решaть рaзличные бизнес-зaдaчи», - отмечает Дёгтев.

Новый объект площадью 6 тысяч квадратных метров будет возведен в районе Коптево по адресу: улица Нарвская, владение 2а.

В настоящий момент на инвестиционном портале города Москвы выставлены на торги 7 земельных участков с различным функциональным назначением.



