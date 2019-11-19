По реновации в Выхино построят три школы и три детсада
В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы по реновации построят три школы и три детских сада. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, они смогут принять более 1,5 тыс. детей. Причем школы и детсады смогут посещать не только дети из домов-участников программы реновации, но и со всего района
«Таким образом, в указанных микрорайонах всегда будет достаточное количество мест в школах и детских садах», – подчеркнула Княжевская.
Она добавила, что на первых этажах новых домов разместятся магазины, аптеки, парикмахерские, кафе и другие предприятия сферы услуг. Во дворах будут оборудованы спортивные и детские площадки, территории для отдыха. Жители смогут высказать свое мнение о планировке микрорайонов на публичных слушаниях.
При этом в домах, не вошедших в программу реновации, будут сохранены и благоустроены зоны отдыха взрослых, детские и спортплощадки.
Напомним, программу реновации жилфонда в августе 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.
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