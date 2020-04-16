По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Власти Москвы в рамках третьего пакета мер поддержки столичного бизнеса по решению мэра Сергея Собянина дополнительно выделят малому бизнесу от 20 до 30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил замглавы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, в нынешней ситуации именно сектор малого предпринимательства страдает больше всего.
Другие меры в рамках третьего пакета поддержки включают в себя помощь кинотеатрам и организациям дополнительного образования, санаториям, организаторам выставок, арендодателям помещений под размещение гостиниц, собственникам точек общественного питания, строительному и девелоперскому бизнесу. В ряде случаев предусмотрена отсрочка авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый или второй квартал этого года, компенсация 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал.
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