Пассажирам «синей» ветки метро предложили сыграть в квиз

На Арбатско-Покровской линии московского метро с декабря курсирует новый тематический поезд «Сила конкуренции».

Каждый из его десяти вагонов посвящен одной из сфер жизни Москвы. С помощью размещенных в вагонах текстов и иллюстраций пассажиры узнают о различных городских сервисах и программах.

Идея запуска тематического поезда появилась в столичном Департаменте по конкурентной политике.

По словам его руководителя Ивана Щербакова, состав наглядно показывает положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкуренции, рассказывает о её преимуществах.

Щербаков рассчитывает, что поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса или расширение уже существующего.

Главной «фишкой» поезда глава департамента назвал интерактивную квиз-игру, которая позволяет пассажирам проверить свои знания о жизни современной Москвы. Для участие в игре следует пройти по указанным QR-кодам и ответить на 40 вопросов.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что последние десять лет в столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур.

Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды стал московский Портал поставщиков, объединивший более 240 тысяч предпринимателей из 39 регионов страны.

Со своей стороны, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичный метрополитен уделяет особое внимание тому, чтобы все тематические поезда были полезными и информативными. «Сила конкуренции» - это уже 22-й тематический состав, появившийся в московском метро с начала года. Поезд будет курсировать по «синей» ветке полгода. Как ожидается, он перевезет около 2 млн пассажиров.

