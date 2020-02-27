Предпринимателей научат зарабатывать на рынке городского заказа
Предпринимателей научат зарабатывать на рынке городского заказа. Открытая презентация Портала поставщиков для работы с закупками малого объема пройдет 4 марта на площадке Технополиса «Москва» на Волгоградском проспекте. Организатором выступает столичный департамент по конкурентной политике при поддержке департамента информационных технологий.
Участникам встречи расскажут о том, какие возможности для бизнеса предлагает Портал поставщиков, а его амбассадоры поделятся своим опытом.
Начало презентации в 15.00, участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте портала.
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