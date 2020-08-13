Открыт прием заявок на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации»
Открыт прием заявок на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Все задания объединят две темы — «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур».
«Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России. Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ставить задачи участникам хакатона будут представители 10 ведомств Правительства Москвы. Среди них Департамент предпринимательства и инновационного развития, Департамент информационных технологий, Главное контрольное управление, Департамент культуры, Департамент здравоохранения, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, Департамент образования, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент строительства, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Центр организации дорожного движения Правительства Москвы).
Организатор конкурса — столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, оператор — Агентство инноваций Москвы.
«Талантливые специалисты получат реальную возможность для дальнейшего профессионального развития и реализации идей», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Предполагается, что участие в конкурсе примут более 250 команд разработчиков. 10 коллективов, которые предложат лучшие ИТ-решения, получат по одному миллиону рублей. 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.
Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.
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