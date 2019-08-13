Особым спросом московских инвесторов пользуются сервисные и техцентры для авто

В аренду по итогам столичных аукционов за последние пять лет были сданы 11 земельных участков под строительство сервисных и технических центров для автомобилей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев заявил, что открытие центров по обслуживанию автомобилей является рентабельным бизнесом. Именно поэтому инвесторы охотно рассматривают предложения города по аренде земельных участков под строительство объектов.

«44 инвестора претендовали на подобные лоты за последние пять лет. Уровень конкуренции стабилен – 4 участника на лот. Активному интересу компаний способствует рост количества машин на столичных дорогах, развитие автопарка в целом», - отметил Дёгтев.

Такая тенденция вызывает потребность в появлении новых сервисов по уходу за личным транспортом - автомоек, гаражей и заправок. Благодаря этому, инвесторы начинают активнее вкладываться в строительство новых комплексов по обслуживанию автомобилей. Также Дегтёв подчеркнул, что участие в торгах на право аренды земли у города под строительство технических и сервисных центров дает возможность победителю арендовать подобные объекты за конкурентную стоимость.

«Минимальная итоговая цена арендованных лотов составила 2,8 миллиона рублей, максимальная – 36,7 миллионов рублей. Принимая решение об участии в аукционе, инвесторы, как правило, оценивают не только стоимость аренды, но и расположение участка - ведь удачная локация обеспечивает стабильный клиентский поток. Наибольшее число арендованных лотов за указанный период приходится на север Москвы», - уточнил он.

Ближайшие городские аукционы на право аренды участков с таким функциональным назначением пройдут уже в сентябре. Первый из них располагается в Зеленограде и занимает площадь 0,53 гектаров, второй – в Некрасовке, занимая площадь 0,6 гектаров.

Прием заявок на первый из них ведется до 23 сентября, второго – до 2 сентября. Проведение торгов состоится 26 сентября и 5 сентября.

Другие городские предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.



