Опубликован рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к среднему и малому бизнесу

Мосводоканал оказался на первом месте рейтинга лояльности к субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом стало известно в рамках Петербургского международного экономического форума.

В тройку 50 крупнейших заказчиков также вошли «Автодор» и «Тюменьэнерго».

Рейтинг составлен по итогам опроса двух тысяч предпринимателей Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. В качестве главных критериев оценивались общая удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства от работы с госкомпаниями, а также проведение закупочных процедур, информационное сопровождение закупочной деятельности, договорные отношения и вклад в технологическое развитие.

Удовлетворенность представителей предпринимательского сообщества напрямую зависит от того, насколько открыты, прозрачны и понятны закупочные процедуры конкретного заказчика. В числе лучших назван «Мосводоканал», осуществляющих закупки по 223-ФЗ, говорит руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Практику одного из крупнейших заказчиков Москвы, вошедших в число лидеров рейтинга Корпорации МСП и АСИ, обнародованного в рамках ПМЭФ, необходимо более детально изучить и распространить. Готовы содействовать этому, надеемся на высокий интерес к опыту "Мосводоканала" со стороны столичных заказчиков и представителей предпринимательского сообщества. Обмен опытом в этой сфере важен, поскольку является стратегической задачей при формировании взаимного доверия всех участников контрактной системы и ключевой формой поддержки МСП. И как результат – повышения качества оказываемых услуг в условиях растущей конкуренции», - сказал Геннадий Дёгтев.

Он напомнил, что одним из инструментов расширения доступа к рынку закупок малого объёма является портал поставщиков, подсистема Единой автоматизированной информационной системы торгов, напомнил Геннадий Дёгтев.

«До недавнего времени на портале поставщиков можно было найти только опубликованные по 44-ФЗ процедуры. В этом году запущен пилотный проект, охвативший и закупки заказчиков, работающих по 223-ФЗ. Таким образом, у предпринимателей появилось больше возможностей для поиска и участия в закупочных процедурах большего количества заказчиков, включая котировочные сессии», - уточнил Геннадий Дёгтев.

По словам представителей АО «Мосводоканал», развитие малого и среднего бизнеса - одна из приоритетных государственных задач. Компания высоко оценивает вклад Корпорации МСП в стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в России, и со своей стороны готова поддерживать организацию мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками у субъектов МСП.

Объем закупок, по данным Агентства стратегических инициатив, у субъектов МСП в 2018 году составил 3,2 триллиона рублей. В течение последних четырех лет объем закупок у субъектов МСП увеличивался в среднем на 1 трлн рублей в год.

