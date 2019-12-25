Определились 20 участников «Московского акселератора» для амбициозных стартапов

Для участия в Московском акселераторе для предпринимателей в сфере цифровых технологий экспертная комиссия отобрала из почти тысячи заявителей 20 технологических команд. В ходе программы участники прокачают свои навыки, представят инновационные решения и поборются за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей.

Московский акселератор – новый проект Агентства инноваций города Москвы, который реализуется при участии Фонда «Московский инновационный кластер» и поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Он стартует 17 января 2020 года. На участие в треке «Цифровые сервисы» принимались заявки от стартапов, разрабатывающих продукты в сфере высоких технологий. Партнером первого трека выступает «Яндекс».

Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов заявил, что компания работаем с акселератором, чтобы стимулировать и сформировать необходимую базу для развития новых стартапов и IT-компаний в стране.

«Российских стратегических инвесторов часто упрекают в том, что они недостаточно инвестируют и покупают. Причина этого кроется в общей «недозрелости» как всего рынка, так и самих стартапов. Акселератор – один из способов «дорастить» стартапы до нужной стадии», - отметил Бакунов.

В ходе отбора определились топ-20 проектов, которые и примут участие в акселераторе. Из них 40% работают в сфере ритейла, 25% ориентированы на оптимизацию логистических процессов, 20% развивают образовательные технологии, еще 15% разрабатывают технологии в сфере недвижимости.

В свою очередь, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что тем, кто подал заявку на участие в треке «Цифровые сервисы», но не прошел отбор, отчаиваться не стоит. Столичные власти приглашают их в треки будущего года. Об их проведении можно узнать на сайте Московского Акселератора.

Добавим, программа акселерации «Цифровые сервисы» пройдет – с 17 января по 18 марта будущего года. В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с трекерами и экспертами. По пятницам в рамках Акселератора будут проводиться презентации, а по субботам – воркшопы. За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела.

На Demo Day 19 марта участники представят результаты акселерации, а жюри выберет две компании с наилучшими решениями и результатами акселерации. Победители разделят поровну призовой фонд в размере 10 миллионов рублей.

