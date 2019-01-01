«Опора России» и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019

Правительство Москвы и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использование автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков». Отмечается, что подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на расширение возможностей участия в городских закупках как можно большего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва заинтересована в увеличении количества пользователей ресурса, потому что кроме экстраполирования успешного опыта по цифровизации малых закупок, столица получает большее количество потенциальных поставщиков, а значит, подстегивает конкуренцию на рынке», — отметил Ефимов.

В свою очередь президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин отметил, что соглашение будет способствовать совершенствованию контрактной системы.

Добавим, адаптивность технического решения «Портала поставщиков» с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

